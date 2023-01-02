GeForce GTX 1650 – найпопулярніша відеокарта, а Windows 11 набирає обертів.

Valve опублікувала дані про обладнання та ПЗ користувачів магазину Steam за підсумками 2022 року. З них випливає, що GeForce GTX 1650 станом на сьогодні є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів.

На другому місці йде GeForce GTX 1060, відразу за нею – RTX 2060. У топ найпопулярніших також потрапила мобільна версія GeForce RTX 3060, яка знаходиться на п'ятій позиції. При цьому десктопний варіант цієї карти розташувався на 6-му місці.

Середньостатистичний комп'ютер користувача Steam у 2022 році

Процесор – шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц;

Оперативна пам'ять – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1650;

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64% гравців Steam. Наявністю 4К монітора може похвалитися всього 2.6% користувачів.

Відео дня

З "операційками" ситуація наступна: у Windows 10 65,42%, а в "одинадцятки" – 28,42%. Остання за минулий місяць збільшила свої показники на 5%. Також мікроскопічне зростання (+0.01%) популярності показала старенька Windows 8.

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А якщо ви хочете зібрати ігровий ПК, то вам може бути цікавий рейтинг найкращих ігрових процесорів і відеокарт 2022 року. Якщо говорити про графічні адаптери, то альтернативи RTX 4090 на цю мить на ринку немає.

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