Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися лише один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні декілька місяців.

2022 рік був не багатим для Windows 11. Система отримала лише один великий апдейт, який приніс із собою перероблений "Диспетчер завдань" та можливість перетягувати ярлики та файли на Панель завдань.

Очікується, що наступного року ситуація кардинально зміниться і нові функції будуть з'являтися кожні кілька місяців з оновленнями Moments. Портал Windows Central поділився подібною інформацією, що чекати від таких апдейтів і коли саме вони вийдуть.

Лютий-березень – Windows 11 Moment 2

Найближче велике оновлення буде випущено в лютому або березні – про нього подробиць найбільше. Воно повинно принести з собою наступні зміни:

Відео дня

Панель завдань, оптимізована для планшетів.

Зміни області повідомлень і системних значків.

Додаткові параметри панелі пошуку.

Пошук в "Диспетчері завдань".

Рекомендації по енергоспоживанню.

Ефекти Windows Studio на панелі швидких налаштувань.

Покращення голосового введення.

Перша функція раніше вже з'являлася в Windows 10Х. Вона автоматично зменшує панель завдань при використанні сенсорного екрана, а не миші і клавіатури, тим самим звільняючи додатковий простір для запущених додатків.

Коли панель потрібна, її можна розгорнути свайпом від низу до верху – причому вона буде більше звичайного, щоб іконки було легше натискати пальцем, якщо ви не користуєтеся стилусом. Виглядає це так:

Травень-червень – Windows 11 Moment 3

Це оновлення варто очікувати до кінця літа. У ньому інженери Microsoft серйозно візьмуться за поліпшення інтерфейсу Windows 11 для складних пристроїв – як з одним, так і з двома екранами.

Цей апдейт також торкнеться інтерфейс пошуку і стандартні додатки. Зокрема, Mirosoft остаточно відмовиться від застарілої "Пошта і календар" на користь нового клієнта Outlook на базі web-клієнта, який також зможе працювати зі сторонніми поштовими скриньками.

Паралельно Microsoft продовжить оновлювати дизайн застарілих компонентів операційної системи, щоб вони краще відповідали зовнішньому вигляду ОС Windows 11. Багато компонентів часів "сімки" і "вісімки", включаючи вікно автозапуску підключеного USB-пристрою, розділ відновлення, повідомлення "брандмаеура" та інші, отримають новий дизайн в стилі Fluent Design.

Вересень-жовтень – Windows 11 23H2

Microsoft при цьому не відмовилася від ідеї щорічно випускати функціональні оновлення для Windows 11. Це означає, що приблизно у вересні або жовтні варто чекати 23H2 з новими функціями. Втім, на відміну від попередніх оновлень такого типу, воно вже не буде ключовим і за масштабом зрівняється з апдейтами типу Moment.

А незабаром після нього вийде Windows 11 Moment 4. Втім, обидва можуть бути одним і тим же оновленням. Зміни поки невідомі, але очікується, що вони будуть незначними.

Раніше УНІАН зібрав головні "фішки", заради яких слід перейти на нову Windows 11. Так, наприклад, меню "Пуск" стало набагато зручніше, покращилася робота з вікнами, а ігри тепер вантажаться швидше і виглядають яскравіше.

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