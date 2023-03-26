У нейромережі все ще є проблеми з оцінкою правдивості, довготривалою пам'яттю, раціональністю і плануванням.

Дослідницька команда Microsoft напередодні випустила статтю з оглядом можливостей мовної моделі GPT-4, яка лежить в основі популярного бота ChatGPT.

У введенні документа нейромережу назвали першим кроком до "загального штучного інтелекту" (ЗШІ), тобто здатного на виконання широкого кола завдань, пише Vice.

[У статті] ми демонструємо, що окрім володіння мовою, GPT-4 може вирішувати більш сучасні та складні проблеми, що охоплюють математику, програмування, медицину, право, психологію тощо, не потребуючи спеціальних підказок. Більше того, у всіх цих завданнях продуктивність GPT-4 надзвичайно близька до продуктивності людського рівня – із вступу статті.

Так, GPT-4 здатна довести існування нескінченного числа простих чисел у вигляді вірша або намалювати єдинорога, відзначають автори статті. Втім, є декілька "але".

У нейромережі, як і раніше, є проблеми з оцінкою правдивості, довготривалою пам'яттю, раціональністю і плануванням. Крім того, GPT-4 не має внутрішньої мотивації та мети, що є одним з аспектів поняття ЗШІ.

Ще при запуску GPT-4 глава OpenAI Сем Альтман підкреслював, що нова мовна модель, як і раніше, недосконала та обмежена і "сильніше вражає при першому використанні", ніж чим якщо провести з нею більше часу.

Що вміє нова мовна модель від OpenAI GPT-4

Минулого тижня "розумний" чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів.

Розробники стверджують, що GPT-4 більш "креативна" і може вирішувати складні завдання з більшою точністю завдяки розширеним загальним знанням. Крім того, оновлений ChatGPT навчився на відмінно складати складні іспити з математики та юриспруденції

Нова модель вже використовується пошукачем від Microsoft – Bing, – а також доступна користувачам ChatGPT Plus з щомісячною підпискою (20 доларів на місяць).

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