Зображення з надчіткою роздільною здатністю ніби парує в повітрі, діляться враженнями журналісти.

В рамках техновиставки CES 2024 Samsung представила перший в світі повністю прозорий дисплей, виконаний за технологією microLED. Виходить практично голограма – надвисокої якості.

Технологія прозорих microLED-панелей розроблялася в надрах компанії протягом шести років. Журналістам показали три варіанти дисплея: два з тонованим склом, що приховує об'єкти позаду екрану, і один з повністю прозорим. Всі екрани мають товщину приблизно 1 см і безрамковий дизайн.

"Ефект, який відтворюють такі екрани, важко описати, оскільки контент виглядає майже як голограма, паруючи в повітрі, а зображення неймовірно чітке", – ділитися враженнями журналіст Engadget. Завдяки високій щільності пікселів зображення виглядає "неймовірно чітким".

У Samsung кажуть, що прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість в порівнянні з прозорими OLED-панелями, і запевняють, що вони зроблять революцію в сфері перегляду.

Поки немає інформації ні про можливі ціни, ні про терміни застосування технології в споживчих пристроях. Вони, скоріш за все, будуть дорогими, враховуючи, що 89-дюймовий телевізор Samsung з microLED-панеллю коштує близько 100 000 доларів у роздрібній торгівлі.

А вже наступного тижня Samsung представить свою флагманську лінійку смартфонів Galaxy S24. До анонсу секретів майже не залишилося: відомі характеристика, дизайн і основні "фішки" нових смартфонів. Навіть відома їх ціна, в тому числі в Європі.

А в кінці жовтня Samsung випустила "народний" смартфон Galaxy S23 FE – він майже як S23, але дешевше. Як з'ясувалося, цей середняк має одну з найкращих камер на ринку, поступаючись лише Pixel 7 та 7a у своєму класі.

Вас також можуть зацікавити новини: