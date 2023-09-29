Презентація всієї лінійки Galaxy S24 відбудеться в середині січня.

До презентації лінійки смартфонів Samsung Galaxy S24 залишається щонайменше три місяці, але ми вже знаємо, як буде виглядати наступне покоління. Рендери базової та флагманської версії опублікував авторитетний інсайдер OnLeaks.

Джерело пише, що до майбутніх S24 добереться головна фішка останніх iPhone – плоскі грані. Хоча в iPhone 15 Apple вже відмовилася від глянцевих граней. Разом з тим у нової моделі такі ж, як у попередника, закруглені кути і матове покриття.

Також в компактному Galaxy S24 був збережений дизайн тильної камери з трьома окремо розташованими об'єктивами в ряд та спалахом. Габарити корпусу Galaxy S24 складуть 147×70,5×7,6 мм. Для порівняння, у Galaxy S23 це 146,3 ×70,9×7,6 мм. Тобто нова модель стане трохи вище і ширше при незмінній товщині.

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Передбачається, що базовий Galaxy S24 оснастять дисплеєм Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 2500 ніт, процесором Snapdragon 8 Gen 3 (Exynos 2400 в Європі), акумулятором ємністю 4000 мАг і OneUI 6 на базі Android 14.

Також інсайдер показав, як буде виглядати Galaxy S24 Ultra. Головна зміна: відступи навколо дисплея. Очікується, що суперфлагман Samsung отримає "одні з найвужчих рамок серед усіх смартфонів";

Цікаво, що слідом за iPhone 15 Pro смартфон отримає корпус, частина якого буде зроблена не з алюмінію, а з титану. Через це він стане помітно легше.

Раніше в мережу "злили" всі ключові характеристики S24 Ultra. Якщо інформація достовірна, то користувачів чекає куди більше нововведень, ніж при переході з S22 Ultra на S23 Ultra.

Презентація всієї лінійки Samsung Galaxy S24 має відбутися на початку наступного року, імовірно, в середині січня.

А до кінця цього року повинен вийти Galaxy S23 FE. Апарат стане компромісною версією флагманської серії Galaxy S23, і, як очікується, буде надзвичайно популярний серед користувачів.

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