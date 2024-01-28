Аналітична компанія Visual Capitalist опублікувала цікавий, і місцями ностальгічний, список найбільш продаваних телефонів та смартфонів за всю історію людства. Очікувано, більшу частину списку зайняли "трубки" Nokia і Apple.
Показово, що топ-15 між собою ділять всього три бренди – Nokia, Apple і Samsung. Напевно, на певному етапі у вас був хоча б один із них:
- Nokia 1100 – 250 млн реалізованих пристроїв;
- Nokia 1110 – 248 млн;
- iPhone 6 / 6 Plus – 222 млн;
- Nokia 105 – 200 млн;
- iPhone 6s / 6s Plus – 174 млн;
- iPhone 5s – 165 млн;
- Nokia 3210 – 161 млн;
- iPhone 7 / 7 Plus – 160 млн;
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max – 159 млн;
- iPhone XR / XS / XS Max – 151 млн;
- Nokia 6600 – 150 млн;
- Nokia 1200 – 150 млн;
- Nokia 5230 – 150 млн;
- Samsung GT-E110 – 150 млн;
- iPhone 5 – 145 млн.
Як видно, половина рейтингу складається з пристроїв від легендарної фінської компанії. Показово, але серед них немає жодного смартфона – тільки кнопкові телефони; на ринку сенсорних пристроїв вони особливого успіху не здобули.
Втім, під брендом Nokia часом виходять досить цікаві пристрої. Так, журнал Time назвав Nokia G22 одним з найкращих винаходів 2023 року. Його особливість полягає в його високій ремонтопридатності: будь-який користувач, у якого є невелика викрутка і п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру і задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.