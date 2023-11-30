У Китаї цінник стартує з 2499 юанів (~13 000 грн).

Суббренд Xiaomi – Redmi – в рамках своєї презентації представив два нових смартфони: Redmi K70 і Redmi K70 Pro. І, багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду.

Обидві моделі отримали топові OLED-екрани 2K з піковою яскравістю до 4000 ніт, що є найвищим значенням на ринку для смартфонів, а також акумулятор місткістю 5000 мАг і 50-мегапіксельну основну камеру.

Звичайному Redmi K70 дістався процесор Snapdragon 8 Gen 2, а в більш дорогий K70 Pro поставили свіжий Snapdragon 8 Gen 3. Ще є відмінності по додаткових камерах: у першого ширококутний об'єктив на 8 Мп і макродатчик на 2 Мп, у другого ширококутний об'єктив на 12 Мп і телеоб'єктив на 50 Мп.

Серед інших особливостей новинок – швидка зарядка 120 Вт, до 1 ТБ флеш-пам'яті в топі, вологозахист за стандартом IP68, стереодинаміки з Dolby Atmos, вбудований в екран сканер пальця, а також ІЧ-порт для управління побутовою технікою.

У Китаї Redmi k70 буде продаватися за ціною 2499 юанів (~12 900 грн), а Redmi k70 Pro коштує від 3299 юанів (~16 900 грн). Ще Redmi K70 Pro буде доступний в лімітованій версії, створеної в партнерстві з Lamborghini.

Раніше цього місяця Nubia представила свою лінійку смартфонів Red Magic 9 Pro. Вони отримали не тільки найпотужніше залізо на сьогодні, але й абсолютно плоский корпус без виступаючої камери.

А редакція технопорталу Gizchina вибрала найкращі смартфони, які вийшли в цьому році й доступні на світовому ринку. Список розділили на 6 частин, куди увійшли пристрої різних класових категоріях і переваг.

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