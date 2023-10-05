За словами мільярдера, таке рішення "значно покращить естетику" платформи.

Соцмережа Twitter (X) Ілона Маска, більше не показує заголовки статей, опублікованих на платформі, - замість цього показують лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається.

Як повідомляє видання The Verge, можна побачити відмінності між новою версією попереднього перегляду посилань в застосунку X для iOS і старою версією в інтернеті. "Ця зміна, хоч і дуже дратує, не стала абсолютною несподіванкою. У серпні Fortune повідомила, що ця зміна знаходиться в стадії розробки, а власник X Ілон Маск підтвердив, що перехід "походить безпосередньо від мене" і "значно покращить естетику", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно Маск заохочував користувачів публікувати більше контенту безпосередньо на X, намагаючись підвищити залученість на платформі.

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Він зазначив, що алгоритм платформи "намагається оптимізувати час, витрачений на X", що "посилання не привертають стільки уваги" і що "найкраще публікувати на цій платформі контент у довгій формі".

У виданні зазначають, що видалення заголовків ускладнює використання X, оскільки дописи не так легко аналізувати з першого погляду. Тому, така зміна може не привести до того, що люди будуть публікувати контент частіше, як сподівається Маск.

Платформа Х - останні новини

30 вересня Ілон Маск заявив, що глобальна команда, яка працювала над стримуванням дезінформації під час виборів, була звільнена. Це сталося лише через два дні після того, як цифровий керівник ЄС виділив Х як онлайн-платформу з найбільшою кількістю брехні.

3 жовтня стало відомо, що проти компанії X Corp. був поданий позов до Федерального суду Флориди з боку юридичної маркетингової компанії. Вона стверджувала, що нова назва соціальної мережі Ілона Маска порушує права на її товарний знак, що включає букву "x".

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