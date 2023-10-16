Штраф є репутаційним ударом для компанії американського мільярдера Ілона Маска.

Австралійський регулятор оштрафував соціальну мережу Ілона Маска X (Twitter) на 386 тисяч доларів за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо жорстокого поводження з дітьми.

Як повідомляє Reuters, комісія з електронної безпеки оштрафувала X, заявивши, що вона не відповіла на запитання про матеріали жорстокого поводження з дітьми на платформі та методи, які вона використовувала для їх виявлення.

Зазначається, що попри невеликий розмір, штраф є репутаційним ударом для компанії, яка спостерігала постійне падіння доходів, оскільки рекламодавці скорочували витрати на платформу, яка припинила модерацію більшості вмісту та відновила тисячі заборонених облікових записів.

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Згідно з австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в інтернеті, інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію в суд.

Крім того, в Європейський Союз нещодавно заявили, що розслідують X на предмет можливого порушення його нових технологічних правил після того, як платформу звинуватили в неспроможності стримати дезінформацію щодо нападу ХАМАС на Ізраїль.

Політика Ілона Маска в Х - останні новини

У вересні американський мільярдер Ілон Маск заявив, що команда, яка працювала в компанії Х та відповідала за стримування дезінформації під час виборів, була звільнена. Це відбулося через два дні після того, як цифровий керівник ЄС виділив Х як онлайн-платформу з найбільшою кількістю дезінформації.

Пізніше стало відомо, що соцмережа X Ілона Маска, більше не показує заголовки статей, опублікованих на платформі. Замість цього там відображається лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається. За словами Маска, таке рішення ніби "значно покращить естетику" платформи.

У жовтні повідомлялося, що Ілон Маск став головним ворогом європейського суспільства після нападу ХАМАС на Ізраїль. Тоді соціальна мережа X активно наповнювалася жахливими зображеннями, політично мотивованою брехнею, а також терористичною пропагандою, які, на думку влади, порушують як політику соцмережі, так і закони ЄС.

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