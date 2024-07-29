Для того, щоб вони запрацювали, користувачам необхідно мати пристрій під управлінням Android 11 і новіше.

Компанія Google оголосила про те, що додає перший набір функцій крос-девайсних сервісів у свою операційку, які давно є у користувачів пристроїв Apple. Вони поширюються поступово, і деякі Android-юзери вже можуть скористатися ними.

Обидві функції розширюють можливості синхронізації між девайсами користувача. За ці фішки відповідає системна служба "Сервіси для декількох пристроїв", розповіли в 9to5Google.

Трансляція викликів. Ця функція дає змогу переводити активний відеодзвінок на інші пристрої на Android поблизу, на яких виконано вхід у ваш акаунт Google.

Ця функція дає змогу переводити активний відеодзвінок на інші пристрої на Android поблизу, на яких виконано вхід у ваш акаунт Google. Роздача інтернету. Автоматичне підключення пов'язаних девайсів до точки доступу.

Перевірити наявність і активувати обидві функції можна, перейшовши в розділ "Налаштування" → Google → "Пристрої та обмін даними" → "Сервіси для декількох пристроїв". Щоб функції запрацювали, пристрій має бути оновлений до ОС Android 11 і новіше.

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А вже найближчими місяцями має вийти повноцінна Android 15. Першими оновляться пристрої Google Pixel, після чого інші виробники почнуть розгортання своїх оболонок. Раніше фахівці зібрали список із понад 350 смартфонів від 18 виробників, які будуть сумісні з Android 15.

З ключових функцій Android 15: система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі смартфони будуть довше працювати від акумулятора.

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