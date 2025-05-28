Розробники гри Sneaky Sasquatch з канадської студії RAC7 тепер частина Apple.

Apple придбала студію RAC7, розробників популярної адвенчури Sneaky Sasquatch. Це перша в історії компанії ігрова студія, що стала її внутрішнім підрозділом.

Як повідомляє Digital Trends, це не масштабна експансія Apple у сфері відеоігор. За словами джерел, знайомих із планами компанії, угода була спрямована на підтримку і розвиток самої Sneaky Sasquatch, одного з найпомітніших проєктів у передплатному сервісі Apple Arcade.

Представник Apple підтвердив тим же Digital Trends, що команда з двох осіб з RAC7 приєдналася до компанії:

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"Ми обожнюємо Sneaky Sasquatch і раді, що команда RAC7 тепер працює з нами. Ми продовжимо пропонувати чудові ігри для користувачів Apple Arcade".

Тим часом Bloomberg повідомляє, що Apple готується анонсувати власний ігровий застосунок, який представлять 9 червня на WWDC 2025. Анонс відбудеться всього на 4 дні пізніше, ніж показ ігор для Nintendo Switch 2.

З чуток, у застосунку Apple буде окремий лаунчер із функціями на кшталт досягнень, лідербордів і повідомлень. Пізніше цього року він стане попередньо встановленим на iPhone, iPad, Mac і Apple TV.

На тому ж WWDC 2025 Apple представить iOS 19, який має повністю змінити дизайн операційних систем компанії. Для iPhone-користувачів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7.

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