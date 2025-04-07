Щоправда якість графіки об'єктивно не оцінити, Nintendo заборонила записувати геймплей через захоплення екрана.

На просторах інтернету сплив перший геймплей Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, причому не трейлер, а живе проходження, зняте журналістами. Захоплення екрана Nintendo не дозволила, тож запис просто з камери.

Cyberpunk 2077 стане однією з перших ААА-ігор від сторонніх студій, доступних на старті нової платформи. Судячи з кадрів, CD Projekt RED вдалося вичавити з Switch 2 гідну продуктивність: незважаючи на компроміси в графіці, фреймрейт має стабільний вигляд, без помітних просідань. Візуально - це щось між PS4 Pro і PS5, і з урахуванням портативності пристрою, результат вражаючий.

Поки що CDPR не розкрила, які саме технічні трюки стоять за адаптацією.

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Схоже, Cyberpunk 2077 на Switch 2 стане не тільки цікавим кейсом для тих, хто любить пограти на ходу, а й важливим індикатором того, як далеко Nintendo змогла зробити крок у бік сучасної графіки на своїй портативці.

Раніше ми розповідали, що FromSoftware анонсувала свою наступну гру, яка стане ексклюзивом Nintendo Switch 2. Це буде похмура фентезійна пригода, геймдиректором якої став сам Хідетака Міядзакі, відомий за Dark Souls, Bloodborne і Elden Ring.

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