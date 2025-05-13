Apple просить користувачів терміново оновити свої пристрої: чому це так важливо

Як заявили розробники, оновлення операційної системи для iPhone закриває понад 30 системних проломів.

Apple випустила оновлення iOS 18.5, iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5 і tvOS 18.5 для пристроїв свого виробництва. Користувачів закликають встановити нову версію операційних систем, щоб виправити недосконалості та небезпечні вразливості, які були виявлені в попередніх.

Особливу увагу варто звернути на виправлення для iPhone 16e, першого девайса Apple з фірмовим 5G-модемом C1, повідомляє 9to5Mac. У новій версії системи усунуто вразливість в базовій смузі модему, яка могла дати змогу зловмисникам перехоплювати мережевий трафік за певних ситуацій.

Крім цього, iOS 18.5 усуває вразливості, що зачіпають історію викликів, Bluetooth, CoreAudio і AppleJPEG. В Apple зазначили, що апдейт закриває понад 30 системних проломів. Попри те, що список помилок і лазівок доволі великий, хакери не встигли ними масово скористатися.

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Також виправлено проблему, через яку на iPhone могли не відображатися повідомлення про те, що акумулятор годинника повністю заряджений, і додано підтримку функцій супутникового зв'язку для всіх моделей iPhone 13.

Для того, щоб оновити операційну систему на своєму смартфоні, потрібно перейти в меню "Параметри" → "Загальні" і натиснути на кнопку "Оновлення ПЗ". Однак варто пам'ятати, що збірка iOS 18.5 доступна для тих моделей iPhone, які сумісні з iOS 18.

Користувачам цих пристроїв потрібно оновитися до нової версії ОС:

Раніше джерела The Wall Street Journal розповіли, що Apple змушена підвищити ціни на майбутні iPhone 17 через торгову війну Трампа. Публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – на честь 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота і розумних окулярів.

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