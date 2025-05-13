Користувачів iPhone та інших гаджетів закликало терміново оновитися до нової ОС / фото Apple Insider

Apple випустила оновлення iOS 18.5, iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5 і tvOS 18.5 для пристроїв свого виробництва. Користувачів закликають встановити нову версію операційних систем, щоб виправити недосконалості та небезпечні вразливості, які були виявлені в попередніх.

Особливу увагу варто звернути на виправлення для iPhone 16e, першого девайса Apple з фірмовим 5G-модемом C1, повідомляє 9to5Mac. У новій версії системи усунуто вразливість в базовій смузі модему, яка могла дати змогу зловмисникам перехоплювати мережевий трафік за певних ситуацій.

Крім цього, iOS 18.5 усуває вразливості, що зачіпають історію викликів, Bluetooth, CoreAudio і AppleJPEG. В Apple зазначили, що апдейт закриває понад 30 системних проломів. Попри те, що список помилок і лазівок доволі великий, хакери не встигли ними масово скористатися.

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Також виправлено проблему, через яку на iPhone могли не відображатися повідомлення про те, що акумулятор годинника повністю заряджений, і додано підтримку функцій супутникового зв'язку для всіх моделей iPhone 13.

Для того, щоб оновити операційну систему на своєму смартфоні, потрібно перейти в меню "Параметри" → "Загальні" і натиснути на кнопку "Оновлення ПЗ". Однак варто пам'ятати, що збірка iOS 18.5 доступна для тих моделей iPhone, які сумісні з iOS 18.

Користувачам цих пристроїв потрібно оновитися до нової версії ОС:

Apple просить користувачів терміново оновити свої пристрої: чому це так важливо

Раніше джерела The Wall Street Journal розповіли, що Apple змушена підвищити ціни на майбутні iPhone 17 через торгову війну Трампа. Публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – на честь 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота і розумних окулярів.

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