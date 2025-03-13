Apple випустила термінові оновлення для iPhone, iPad і Mac: у чому проблема

Через уразливість у системі у хакерів була можливість отримати контроль над пристроями користувачів.

Компанія Apple випустила екстрені оновлення безпеки для своїх операційних систем і закликала користувачів негайно оновити свої пристрої. Вразливість, що отримала ідентифікатор CVE-2025-24201, зачіпає рушій WebKit, який використовується в Safari і багатьох інших додатках Apple. Ця вразливість, хоча і не експлуатувалася зловмисниками на момент випуску оновлень, потенційно могла дати змогу несанкціонованого доступу до даних користувачів. На сайті компанії йдеться, що розробники випустили спеціальне оновлення iOS, iPadOS і macOS, яке виправляє цю критичну вразливість. Пристрої, яких торкнулася ця вразливість, включають:

iPhone XS і новіші моделі;

Mac під управлінням macOS Sequoia;

iPad Pro 13-дюймів;

iPad Pro 12,9-дюймів (3 покоління і новіше);

iPad Pro 11-дюймів (1 покоління і новіше);

iPad (7 покоління і новіше);

iPad mini (5 покоління і новіше);

Apple Vision Pro. Власникам перерахованих вище пристроїв рекомендується в терміновому порядку оновити свої операційні системи до останньої актуальної версії.

Якщо нічого не зміниться, презентація нових номерних iPhone відбудеться у вересні. Раніше повідомлялося, що компанія затвердила фінальний дизайн iPhone 17 Pro і готується до їх масового виробництва.

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Чутки за пів року до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія iPhone за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, а вперше за багато років оновиться фронтальна камера. Також серія iPhone 2025 року принесе зміни не тільки в дизайні, а й у структурі самої лінійки.