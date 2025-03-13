Apple випустила термінові оновлення для iPhone, iPad і Mac: у чому проблема

Компанія Apple випустила екстрені оновлення безпеки для своїх операційних систем і закликала користувачів негайно оновити свої пристрої.
Вразливість, що отримала ідентифікатор CVE-2025-24201, зачіпає рушій WebKit, який використовується в Safari і багатьох інших додатках Apple. Ця вразливість, хоча і не експлуатувалася зловмисниками на момент випуску оновлень, потенційно могла дати змогу несанкціонованого доступу до даних користувачів.
На сайті компанії йдеться, що розробники випустили спеціальне оновлення iOS, iPadOS і macOS, яке виправляє цю критичну вразливість.
Пристрої, яких торкнулася ця вразливість, включають:
iPhone XS і новіші моделі;
- Mac під управлінням macOS Sequoia;
- iPad Pro 13-дюймів;
- iPad Pro 12,9-дюймів (3 покоління і новіше);
- iPad Pro 11-дюймів (1 покоління і новіше);
- iPad (7 покоління і новіше);
- iPad mini (5 покоління і новіше);
- Apple Vision Pro.
Власникам перерахованих вище пристроїв рекомендується в терміновому порядку оновити свої операційні системи до останньої актуальної версії.
Якщо нічого не зміниться, презентація нових номерних iPhone відбудеться у вересні. Раніше повідомлялося, що компанія затвердила фінальний дизайн iPhone 17 Pro і готується до їх масового виробництва.
Чутки за пів року до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія iPhone за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, а вперше за багато років оновиться фронтальна камера. Також серія iPhone 2025 року принесе зміни не тільки в дизайні, а й у структурі самої лінійки.
А ще у 2025 році Apple планує радикально оновити дизайн своїх операційних систем. Так, для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7, повідомляють надійні інсайдери.