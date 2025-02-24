Інсайдери сходяться в одному: лінійка iPhone 17 принесе кардинальний редизайн смартфонів Apple.

Дедалі більше з'являється свідчень, що Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх смартфонів. Інсайдер Маджин Бу виклав CAD-зображення всіх смартфонів лінійки iPhone 17.

Загалом буде чотири пристрої. Звичайний iPhone 17, як повідомляється, не отримає змін у дизайні, тоді як обидві "прошки" вперше у своїй історії вийдуть з масивним прямокутним блоком камери, причому трикутне компонування об'єктивів залишиться.

Ще на рендері показаний тонкий iPhone 17 Air з горизонтальним блоком камери як у актуальних моделей Google Pixel. Апарат прийде на зміну Plus-версії і стане найтоншим iPhone, який коли-небудь випускав Apple.

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Про радикальне оновлення дизайну смартфонів нової серії раніше вже згадували інші джерела. Наприклад, Digital Chat Station, авторитетний інсайдер з Китаю, говорив, що прототипи iPhone 17 Pro виглядають приблизно так само.

До виходу iPhone 17 залишається понад пів року, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про головні смартфони 2025 року. Згадується, що Apple вперше за шість років підвищить роздільну здатність "селфі-камери", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани.

Також є інформація, що ціни на нові Айфони можуть зрости на 9% через мита Трампа. За такого розкладу найдешевший iPhone 17 коштуватиме $870 замість $799, тоді як вартість 17 Pro починатиметься від $1089.

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