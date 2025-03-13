Серія iPhone 2025 року принесе зміни не тільки в дизайні, а й у структурі самої лінійки.

Перевірений Apple-інсайдер Majin Bu опублікував на своїй сторінці в Х фотографію з підписом "iPhone 17 Pro Max готовий". Ймовірно, компанія затвердила фінальний дизайн топових моделей нових айфонів та готується до їхнього масового виробництва.

На фото показані алюмінієві заготовки для виробництва корпусів нових смартфонів. Розташування вирізів для камер у цих заготовок повторює те, що раніше ми бачили на рендерах. А значить, у 2025 році версії iPhone Pro отримають помітні оновлення в дизайні

Зокрема, замість звичного квадратного блоку камер з'явиться смуга, що тягнеться всією шириною пристрою. Три основні об'єктиви розташуються зліва, а спалах і LiDAR – праворуч.

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iPhone 17 Pro повинен отримати аналогічний дизайн, тоді як iPhone 17 Air вийде з горизонтальним блоком камери як у Google Pixel. Смартфон прийде на зміну Plus-версії і стане "найтоншим iPhone в історії Apple". Базовий iPhone 17 – єдиний Айфон, який не отримає змін у дизайні.

Ходять чутки, що iPhone 17 Pro/17 Pro Max вперше отримають одразу три камери на 48 Мп. Основна камера на 48 Мп з'явилася в iPhone 14 Pro, надширік – в iPhone 16 Pro. Ключовою зміною цього року стане впровадження 48-Мп камери Tetraprism, яка замінить 12-мегапіксельний сенсор.

Чекаємо на презентацію нових iPhone у вересні. Чутки за пів року до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія iPhone за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за багато років оновиться "фронталка", а обидві Pro-шки вперше отримають 12 ГБ ОЗП.

У першому кварталі 2025 року Apple представила чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і кілька iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше. І там буде щось навіть крутіше iPhone.

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