Скоріш за все, першими функцію отримають власники смартфонів Google Pixel. До всіх інших вона добереться трохи пізніше.

Google виводить використання штучного інтелекту на новий рівень за допомогою оновлення для "Google Асистента" – голосового помічника компанії. Вже зовсім скоро користувачі зможуть використовувати його для короткого переказу інформації з відкритої веб-сторінки.

Функція Summarize ("Резюмувати") була помічена в останній бета-персії програми Google 14.29 для Android. Якщо викликати "Google Асистент" при відкритому через браузер сайті, помічник запропонує користувачеві вибрати цю опцію. Функцію також можна викликати голосовою командою.

Випробувати фішку поки не можна: її запуск призводить до помилки. Попри те, що ця функція ще не доопрацьована і не повністю функціональна в бета-версії, вона обіцяє стати корисним інструментом для власників Android-пристроїв.

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Поки невідомо, коли точно варто чекати повноцінного запуску Summarize і на яких пристроях. Скоріш за все, спочатку вона буде ексклюзивною для смартфонів Pixel, а пізніше інші виробники почнуть впроваджувати її в свої пристрої.

Сумаризація – одна з найпопулярніших і часто використовуваних функцій в різних ШІ-інструментах. Вона вже є в "Google Документах": алгоритм виокремлює суть текстового документа і оформляє його в одне-два речення.

Раніше УНІАН писав, що Google розробляє штучний інтелект, який зможе писати новини. Продукт позиціє себе, як помічник для журналістів і вже був продемонстрований керівникам відомих американських видань.

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