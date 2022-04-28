Кіберзловмисники використовують для атак електронні листи зі шкідливим вкладенням.

Здійснено нову кібератаку на державні органи України.

Про це попереджає урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, повідомляє Держспецзв'язку.

Зокрема, зловмисники розсилають електронні листи із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття зрештою комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

"Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі", - зазначають у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

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