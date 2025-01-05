Загалом на цей момент HyperOS 2 за межами Китаю отримали 25 моделей смартфонів і планшетів китайського виробника.

Xiaomi завершила першу фазу оновлення своїх пристроїв до HyperOS 2 на базі Android 15. Загалом на цей час нову прошивку за межами Китаю отримали 25 моделей смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi і Poco.

Профільний портал XiaomiTime зібрав список пристроїв, які вже можна оновити до HyperOS 2:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13T;

Redmi 13/Poco M6;

Redmi Note 12;

Redmi 13C/Poco C65;

Redmi 12 5G/Poco M6 Pro 5G;

Redmi 12;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi 12 4G;

Redmi Note 13 4G;

POCO F6 Pro;

POCO X6;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Redmi Pad Pro 5G;

Poco Pad/Redmi Pad Pro.

Старт розгортання оновлення для смартфонів із другої партії відбудеться найближчими місяцями. На нього можуть розраховувати власники:

Відео дня

Лінійки Xiaomi 12;

Лінійки Xiaomi 12S;

Лінійки Xiaomi 11;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi Civi 2 і Civi 3;

Лінійки Redmi K50;

Лінійки Redmi Note 13;

Лінійки Redmi Note 12;

Redmi Note 11T Pro і Note 11T Pro+;

Лінійки Redmi 14;

Лінійки Redmi 13;

Лінійки Redmi 12.

Старт розгортання HyperOS 2 в Китаї відбувся ще в жовтні 2024 року. Список пристроїв, які отримають оновлення, став відомий заздалегідь. У цьому списку не буде пристроїв, які компанія визнала застарілими і припинила підтримку. Наприклад, популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

HyperOS 2 стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Також нова оболонка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати картинки за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

Нагадаємо, на початку січня Xiaomi представила перший смартфон 2025 року – і це справжній "топ за свої гроші". За продуктивність у ньому відповідає новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається екс-флагманському Snapdragon 8 Gen 3.

Компанія також працює над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra. Смартфон мають офіційно представити в лютому разом із глобальним релізом Xiaomi 15.

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