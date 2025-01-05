Xiaomi завершила першу фазу оновлення своїх пристроїв до HyperOS 2 на базі Android 15. Загалом на цей час нову прошивку за межами Китаю отримали 25 моделей смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi і Poco.
Профільний портал XiaomiTime зібрав список пристроїв, які вже можна оновити до HyperOS 2:
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Redmi 13/Poco M6;
- Redmi Note 12;
- Redmi 13C/Poco C65;
- Redmi 12 5G/Poco M6 Pro 5G;
- Redmi 12;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi 12 4G;
- Redmi Note 13 4G;
- POCO F6 Pro;
- POCO X6;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Poco Pad/Redmi Pad Pro.
Старт розгортання оновлення для смартфонів із другої партії відбудеться найближчими місяцями. На нього можуть розраховувати власники:
- Лінійки Xiaomi 12;
- Лінійки Xiaomi 12S;
- Лінійки Xiaomi 11;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi Civi 2 і Civi 3;
- Лінійки Redmi K50;
- Лінійки Redmi Note 13;
- Лінійки Redmi Note 12;
- Redmi Note 11T Pro і Note 11T Pro+;
- Лінійки Redmi 14;
- Лінійки Redmi 13;
- Лінійки Redmi 12.
Старт розгортання HyperOS 2 в Китаї відбувся ще в жовтні 2024 року. Список пристроїв, які отримають оновлення, став відомий заздалегідь. У цьому списку не буде пристроїв, які компанія визнала застарілими і припинила підтримку. Наприклад, популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.
HyperOS 2 стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Також нова оболонка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати картинки за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.
Нагадаємо, на початку січня Xiaomi представила перший смартфон 2025 року – і це справжній "топ за свої гроші". За продуктивність у ньому відповідає новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається екс-флагманському Snapdragon 8 Gen 3.
Компанія також працює над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra. Смартфон мають офіційно представити в лютому разом із глобальним релізом Xiaomi 15.