iOS 27 порівняли за швидкістю роботи з iOS 26 на старих і нових iPhone (відео)

Apple дійсно прискорила анімації та прокручування екрана – причому як на нових iPhone, так і на старіших моделях.

YouTube-блогер Нік Акерман опублікував відео, в якому порівнюється швидкість роботи iOS 26 і випущеної днями iOS 27. У ролику показано порівняння швидкості відкриття та закриття додатків на iPhone 17 Pro.

Результати, за словами блогера, виявилися несподіваними: рання версія iOS 27 у ряді сценаріїв показала себе краще за стабільну iOS 26. Смартфон швидше запускає систему, анімації виглядають більш плавними, а переходи між екранами відбуваються без помітних уповільнень.

Особливо помітні поліпшення в роботі бібліотеки додатків і панелі керування, де в iOS 26 іноді спостерігаються лаги.

Відео дня

При цьому в повсякденних програмах істотної різниці практично немає. Календар, годинник і додаток камери працюють однаково швидко на обох операційних системах. Аналогічна ситуація спостерігається в сторонніх додатках: ChatGPT, Gemini та X працюють однаково плавно на iOS 26 та iOS 27.

Головне відкриття полягає в тому, що перша бета iOS 27 вже зараз забезпечує рівень продуктивності, порівнянний з фінальним релізом iOS 26, незважаючи на відсутність повноцінної оптимізації додатків під нову платформу.

Також блогер протестував нову систему на семирічному iPhone 11. Apple обіцяла, що старі телефони працюватимуть на iOS 27 швидше, ніж на всіх попередніх версіях, і перші результати показують, що ці заяви не були порожніми словами.

Іконки в iOS 27 завантажуються майже миттєво, центр управління працює ідеально, а популярна проблема з некоректним відображенням плиток зникла. Батарея тримає заряд стільки ж, як і на iOS 26.

Перша бета-версія iOS 27 поки що доступна для розробників та ентузіастів. Публічне бета-тестування розпочнеться в липні, а фінальний реліз заплановано на вересень 2026 року – в один день з новими iPhone.

Основний акцент у новій ОС зробили на підвищенні чутливості та доопрацюванні дизайну Liquid Glass. За розумні функції тепер відповідає оновлена Siri AI на базі Gemini від Google. iOS 27 підтримуватиме всі смартфони iPhone, що працюють на iOS 26.

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