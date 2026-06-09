Apple представила iOS 27, яку підтримуватиме навіть семирічний iPhone

Основну увагу було приділено підвищенню продуктивності, вдосконаленню дизайну та розвитку фірмових функцій штучного інтелекту.

Apple анонсувала iOS 27, нову версію операційної системи для iPhone. Основний акцент зробили на підвищенні продуктивності, доопрацюванні дизайну та розвитку фірмових функцій штучного інтелекту, пише MacWorld.

Одним із головних нововведень став слайдер прозорості інтерфейсу Liquid Glass. У користувачів з'явиться можливість самостійно регулювати ступінь прозорості окремих елементів системи. Інтерфейс Liquid Glass з'явився в iOS 26 і став основою масштабного редизайну, але багато користувачів критикували його через проблеми з читабельністю.

Також Apple серйозно попрацювала над чуйністю та швидкодією iOS. Застосунки тепер відкриваються на 30% швидше, а швидкість передачі через AirDrop збільшили на 80%. Крім того, прискорили пошук файлів і фотографій по всій системі та підключення до мобільного інтернету – наприклад, після виходу з ліфта.

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Також в iOS 27 з'явиться дитячий профіль, де можна буде контролювати дії – наприклад, запуск конкретних додатків і час використання екрана.

За "розумні" функції відповідатиме оновлена Siri AI на базі Gemini від Google. Вона може керувати налаштуваннями iOS, шукати інформацію на вашому смартфоні та запам'ятовувати діалоги. З Siri AI можна буде спілкуватися голосом, як і раніше, або через окремий додаток, який буде попередньо встановлено на кожен iPhone.

Головна особливість – все працює прямо на пристрої і не передається на сервери Apple і Google. У цьому ж її головний недолік: система працює не дуже швидко. Покращена Siri підтримуватиметься на iPhone 15 Pro і новіших моделях.

Які пристрої оновляться до iOS 27

Apple оптимізувала iOS 27 на старих iPhone, тому навіть серія iPhone 11 отримає оновлення. Компанія обіцяє, що ОС працюватиме швидше в багатьох аспектах.

Повний список сумісних пристроїв:

iPhone SE (2-ге покоління)

iPhone SE (3-тє покоління)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17e

Оновлення iOS 27 вийде у вересні, одночасно з релізом наступного покоління смартфонів, а бета-версія для розробників стане доступною сьогодні.

Раніше з'явилася інформація, що Apple планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 та навесні 2027 року.

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