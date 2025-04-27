Як каже Microsoft, це було одне з найпопулярніших побажань серед користувачів.

Microsoft додала можливість відключити фільтр нецензурної лексики в голосовому наборі Windows 11. Нова функція з'явилася в Insider Preview Build 26200.550 на Dev Channel.

Тепер під час натискання Win + H і переходу в налаштування голосового введення можна відключити фільтр. Тоді система перестане замінювати мат зірочками і записуватиме все, що ви насправді сказали. Microsoft пояснила нововведення бажанням "врахувати одне з головних побажань користувачів".

За замовчуванням фільтр усе ще ввімкнений, щоб у документах випадково не з'явилося нічого зайвого.

Відео дня

Поки що новинка доступна тільки учасникам програми тестування Windows Insider. Якщо не буде проблем і скарг, найближчими місяцями функція вийде в реліз для всіх користувачів.

Крім цього, збірка Dev Channel тестує ще кілька нововведень:

Click-to-Do - ШІ-помічник, який пропонує контекстні дії на основі вмісту екрана (локальна обробка, без хмари).

Improved Search - покращений пошук по ПК з використанням природної мови, а не тільки імен файлів.

Ці ШІ-функції потребуватимуть Copilot+ PC з нейропроцесором на 40+ TOPS продуктивності, на відміну від голосового набору, який працює на будь-якому Windows 11 за умови підключення до інтернету.

Раніше ми розповідали, що Microsoft повторно випустила гучну АІ-функцію Recall для Windows 11. Суть функції полягає в наступному: програма автоматично робить знімки екрана кожні кілька секунд і витягує з них інформацію за допомогою нейромережі.

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