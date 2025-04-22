У Windows 11 знайшли корисну приховану функцію, яку варто спробувати

Ця функція дасть змогу користувачам оперативніше закривати програми, що зависли, без "Диспетчера завдань".

У Windows 11 існує прихована функція, що дає змогу швидко закривати програми, в яких стався збій, усуваючи необхідність звернення до "Диспетчера завдань". Про це повідомляє видання WindowsLatest.

За замовчуванням цю фічу вимкнено. Щоб активувати її, потрібно:

відкрити налаштування Windows;

перейти в розділ "Система";

вибрати пункт "Для розробників";

увімкнути опцію "Завершення завдань" (End Task).

Відео дня

Після цього в разі несправності будь-якого завдання достатньо буде клацнути правою кнопкою миші по його іконці на панелі завдань і вибрати "Завершити задачу". Це призведе до закриття програми.

Таким чином можна забути про комбінацію CTRL+ALT+DEL для виклику "Диспетчера завдань" і пошуку несправностей.

Нагадаємо, в лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

Вас також можуть зацікавити новини: