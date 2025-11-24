Наразі передача файлів по AirDrop працює тільки з Pixel 10, але в майбутньому запрацює і на інших Android-пристроях.

Минулого тижня Google без зайвого галасу додала на смартфони Pixel 10 повноцінну передачу файлів через Quick Share на iPhone, iPad та Mac. Тепер же стало відомо, що незабаром цю можливість буде додано і в інші смартфони.

Анонсом поділилася компанія Qualcomm. У компанії підтвердили, що готують аналогічну функцію для Android-пристроїв на чипах Snapdragon, зазначивши, що користувачі зможуть скористатися новою функцією "в найближчому майбутньому".

Це означає, що нововведення отримають не тільки пристрої Google Pixel, а й моделі провідних виробників, включно з Samsung та Xiaomi, чиї флагмани створені на чипах Snapdragon. Втім, точного списку моделей смартфонів поки що немає.

Google раніше заявляла про роботу з партнерами над тим, щоб полегшити взаємодію між платформами. Першою сторонньою компанією, яка публічно підтвердила участь у цій ініціативі, стала Nothing. Тепер до неї приєдналася і Qualcomm.

Варто нагадати, що перехід з Android на iPhone віднедавна теж став набагато простішим. Apple оновила свій Android-додаток Move to iOS ("Перенесення на iOS"), зробивши "переїзд" максимально комфортним і швидким.

Тим часом на Android-пристроях незабаром з'явиться корисна можливість, яка сповіщатиме про додатки, що споживають занадто багато заряду батареї. На iPhone такої функції поки що немає.

Раніше УНІАН розповідав про 5 застосунків, які потрібно одразу встановити на новий телефон Android. Усі вони доступні безкоштовно в Google Play, мають високі оцінки та охоплюють різні сценарії використання.

