Перенести дані можна буде відразу під час початкового налаштування смартфона.

Компанії Apple і Google домовилися про співпрацю, яка допоможе полегшити перехід з Android на iPhone і назад. Новий механізм буде відразу інтегрований у процес початкового налаштування пристрою, повідомляє видання Tom's Guide.

Користувачі зможуть перенести більше даних, зокрема ті, що раніше вимагали встановлення спеціальних застосунків на кшталт Move to iOS або Android Switch. При цьому не втрачаючи листування, медіа, а також історію в додатках, браузерах і системних службах.

Нові інструменти перенесення даних уже почали з'являтися у свіжій збірці Android Canary, доступній для всіх пристроях Google Pixel. З боку Apple опція з'явиться в одному з майбутніх білдів iOS 26 для розробників. Пізніше оновлення потраплять у публічні бета-версії.

Коли це запрацює для звичайних користувачів, поки не повідомляється. Релізи виходитимуть поступово і залежатимуть від конкретних моделей пристроїв.

Також незабаром користувачі Android і iPhone зможуть напряму обмінюватися файлами. Поки що передача файлів по AirDrop працює тільки з Pixel 10, але в майбутньому запрацює і на інших Android-пристроях.

