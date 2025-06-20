На початок червня 2025-го, розрив між Windows 11 і "десяткою" скоротився до 1,19%.

Як показують дані аналітичного агентства Statcounter, розрив між Windows 11 і Windows 10 скоротився до історичного мінімуму. Користувачі все частіше залишають стару версію операційної системи від Microsoft на користь актуальної ОС.

На початок червня 2025 частка Windows 11 досягла свого піка в 47,73%, тоді як Windows 10 утримує 48,92% ринку. Таким чином, різниця становить лише 1,19%, і якщо тенденція збережеться, зміна лідера – питання найближчого часу.

Однією з найочевидніших причин сплеску популярності Windows 11 вважається закінчення підтримки "десятки", яке намічено на 14 жовтня. Користувачі активніше переходять на нову систему – або разом із купівлею нового ПК, або модернізуючи вже наявне залізо, яке відповідає вимогам.

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Для порівняння: рік тому, у червні 2024 року, Windows 10 займала близько 66% ринку, тоді як на частку Windows 11 припадало менше 30%. Відтоді обидві системи поступово зближуються в статистиці.

Для тих, хто не поспішає з оновленням, Microsoft вперше запропонує 12-місячне продовження надання патчів безпеки для Windows 10 за 30 доларів. Але купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

До слова, Windows 11 вже давно є найпопулярнішою ОС у Steam. У червні 2025-го загальна частка 11-ки становить 60%. Windows 10 же використовують менше 40% ПК-геймерів.

Раніше Microsoft розпочала примусове розгортання проблемного оновлення 24H2 для Windows 11. Воно буде встановлено в обов'язковому порядку, причому у фоновому режимі, і без можливості відмовитися від нього.

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