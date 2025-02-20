Обведи і 'загугли': одна з найкращих нових функцій Android запрацювала на iPhone

Тепер "Google Об'єктив" може швидко і легко шукати інформацію про будь-які об'єкти, які потрапляють на екран.

Google випустила оновлення, яке додає одну з найкращих нових функцій Android у смартфони Apple – Circle to Search. Про це повідомляє портал GSMArena.

Тепер користувачі зможуть шукати інформацію в Google про будь-який об'єкт на екрані, просто обвівши його. Функція аналогічна Circle to Search на Android, але у випадку з iOS інтегрована через Google "Об'єктив".

Наприклад, якщо в статтю потрапило фото цікавого арт-об'єкта, досить обвести його або торкнутися, щоб отримати додаткову інформацію. Точно так само, під час перегляду відео можна виділити предмет, і Google Об'єктив знайде схожі. Це дає змогу швидко виконувати візуальний пошук без необхідності робити знімок екрана і шукати інформацію в окремій вкладці.

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Щоб перейти до нового пошуку, потрібно відкрити триточкове меню в додатках Google або Chrome і вибрати "Пошук по екрану з Google Об'єктивом". Потім потрібно виділити на екрані те, про що потрібна інформація. Оновлення поширюється в усьому світі і стане доступним усім iOS-користувачам протягом тижня.

Google також заявила, що "найближчими місяцями" в адресному рядку Chrome з'явиться новий значок Google Lens, який дасть змогу отримувати доступ до тієї ж функції ще швидше.

Нагадаємо, вчора Apple представила iPhone 16e – тепер це найдоступніший Айфон, який при цьому підтримує Apple Intelligence. Так, у базових моделях iPhone 15 функцій ШІ немає через нестачу ОЗП.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде в березні, але коштуватиме дешевше на $100. Батарея й екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

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