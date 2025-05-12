Для Galaxy A14, Galaxy S21 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

Samsung офіційно підтвердила, що телефони Galaxy A14 і Galaxy A14 5G отримають своє останнє мажорне оновлення Android з фірмовою оболонкою OneUI 7. Ці бюджетні моделі дебютували 2023 році з Android 13 "із коробки", а пізніше оновлені до Android 14. Фінальний апдейт вийде до кінця літа.

Samsung обіцяє два великих оновлення Android для більшості своїх телефонів середнього і бюджетного класу. У випадку з Galaxy A14 та A14 5G виробник виконає це зобов'язання в повному обсязі, пише Gizchina.

Хоч Galaxy A14 і A14 5G більше не отримають нових версій Android, компанія не збирається повністю відмовлятися від них. Смартфони продовжать отримувати виправлення безпеки протягом двох років, але жодних нових функцій вони не передбачають.

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Якщо у вас є Galaxy A14 або Galaxy A14 5G, оновлення OneUI 7 принесе свіжий дизайн, підвищену продуктивність і нові функції. А тим, хто хоче мати актуальні версії Android, варто задуматися про купівлю більш сучасної моделі. Тим більше, що деякі нові моделі Samsung отримуватимуть оновлення цілих 7 років.

Також із виходом OneUI 7 квоту "апдейтів" ОС вичерпали Galaxy S21, Z Flip3 і Z Fold3. Вони теж пролетять повз Android 16, але продовжать отримувати патчі безпеки.

OneUI – фірмова оболонка всіх пристроїв Samsung. Оновлення виходять стабільно щороку, але у 2024-му щось пішло не так і розгортання фінальної версії One UI 7 розпочалося тільки в травні цього року. Причому деякі моделі все ще чекають на оновлення.

Нагадаємо, завтра відбудеться офіційна презентація Galaxy S25 Edge. Це буде новий найтонший смартфон в історії Samsung, який також запропонує багатий набір фірмових ШІ-функцій і продуктивність флагманського рівня.

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