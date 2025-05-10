Офіційна презентація Galaxy S25 Edge запланована на 13 травня 2025 року.

Чим ближче до дати анонсу Samsung Galaxy S25 Edge, тим більше спливає деталей про тонкий смартфон. У мережі вже з'явилися фотографії та відео, а тепер на простори інтернету виклали промо-матеріали, які розкривають основні фішки пристрою і вкотре підтверджують дизайн.

Galaxy S25 Edge, як і передбачалося, буде дуже тонким. Пристрій отримає корпус товщиною 5,8 міліметра. Екран плоский і з дуже тонкими рамками. Фронтальну камеру 12 мегапікселів розмістять у верхній частині посередині.

Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus: той самий екран на 6,7 дюйма, чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5X укупі з 256 або 512 ГБ вбудованої. Корпус отримає захист від води/пилу за стандартом IP69.

Відео дня

S25 Edge має основну камеру на 200 Мп з оптичною стабілізацією на пару до ширококутного 12 Мп модуля з кутом у 120°. Заради зменшення товщини ємність батареї було зменшено до 3900 мАг. Це найменша батарея в лінійці S25. Також гаджет не зможе похизуватися швидкою дротовою зарядкою. Її потужність обмежена всього 25 Вт.

На свіжих рендерах S25 Edge зображений у трьох забарвленнях: синій Titanium Icyblue, сріблястий Titanium Silver і чорний Titanium Jetblack. "З коробки" він працюватиме на Android 15 з фірмовим інтерфейсом One UI 7. Оновлювати гаджет планують протягом семи років.

Офіційна презентація Galaxy S25 Edge відбудеться 13 травня. У компанії говорили, що крім рекордно тонкого корпусу пристрій отримає багатий набір фірмових ШІ-функцій Galaxy AI і продуктивність флагманського рівня.

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який вийде у вересні. Він буде навіть тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, скоріш за все, дешевшим, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

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