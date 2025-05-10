Відомі повні характеристики та дизайн Galaxy S25 Edge / фото Samsung

Чим ближче до дати анонсу Samsung Galaxy S25 Edge, тим більше спливає деталей про тонкий смартфон. У мережі вже з'явилися фотографії та відео, а тепер на простори інтернету виклали промо-матеріали, які розкривають основні фішки пристрою і вкотре підтверджують дизайн.

Galaxy S25 Edge, як і передбачалося, буде дуже тонким. Пристрій отримає корпус товщиною 5,8 міліметра. Екран плоский і з дуже тонкими рамками. Фронтальну камеру 12 мегапікселів розмістять у верхній частині посередині.

Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus: той самий екран на 6,7 дюйма, чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5X укупі з 256 або 512 ГБ вбудованої. Корпус отримає захист від води/пилу за стандартом IP69.

Відео дня

S25 Edge має основну камеру на 200 Мп з оптичною стабілізацією на пару до ширококутного 12 Мп модуля з кутом у 120°. Заради зменшення товщини ємність батареї було зменшено до 3900 мАг. Це найменша батарея в лінійці S25. Також гаджет не зможе похизуватися швидкою дротовою зарядкою. Її потужність обмежена всього 25 Вт.

На свіжих рендерах S25 Edge зображений у трьох забарвленнях: синій Titanium Icyblue, сріблястий Titanium Silver і чорний Titanium Jetblack. "З коробки" він працюватиме на Android 15 з фірмовим інтерфейсом One UI 7. Оновлювати гаджет планують протягом семи років.

Фото Galaxy S25 Edge 10 травня 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 травня 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 травня 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 травня 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 травня 2025

Офіційна презентація Galaxy S25 Edge відбудеться 13 травня. У компанії говорили, що крім рекордно тонкого корпусу пристрій отримає багатий набір фірмових ШІ-функцій Galaxy AI і продуктивність флагманського рівня.

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який вийде у вересні. Він буде навіть тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, скоріш за все, дешевшим, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

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