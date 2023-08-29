Весь топ-10 окупували пристрої Apple і Samsung.

Аналітична компанія Omdia опублікувала звіт про найпродаваніші у світі смартфони. Так, у першій половині 2023 року лідером став iPhone 14 Pro Max – їх продали близько 26,5 мільйона штук.

На другому місці розташувався його "молодший брат" iPhone 14 Pro з обсягом продажів 21 млн одиниць, а третє місце зайняв базовий iPhone 14 з результатом 16,5 млн. Весь топ-10 Apple поділила тільки з Samsung.

10 найбільш продаваних смартфонів

iPhone 14 Pro Max (26,5 млн). iPhone 14 Pro (21 млн). iPhone 14 (16,5 млн). iPhone 13 (15,5 млн). Galaxy A14 (12,4 млн). Galaxy S23 Ultra (9,6 млн). Galaxy A14 5g (9 млн). Galaxy A54 5g (8,8 млн). Galaxy A35 5g (7,1 млн). iPhone 11 (6,9 млн).

Експерти відзначають, що в порівнянні з попереднім роком світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд значною мірою пов'язаний з розширенням сегмента б/у смартфонів – замість покупки нового "середнячка" багато хто купує старий флагман минулого року.

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Стабільне зростання спостерігається тільки в сегменті преміум-пристроїв, оскільки багато користувачів, як і раніше, оновлюють свої флагмани раз на рік або два, купуючи новинку. Цей тренд підтверджується першими трьома позиціями в топ-10 продажів.

А тим часом до анонсу смартфонів iPhone 15 залишається всього нічого – вересневий івент Apple запланований на 12 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

Всі чутки та витоки указують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Apple готується підняти ціни на Pro-версії щодо торішніх гаджетів на 100-200 доларів.

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