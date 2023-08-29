Аналітична компанія Omdia опублікувала звіт про найпродаваніші у світі смартфони. Так, у першій половині 2023 року лідером став iPhone 14 Pro Max – їх продали близько 26,5 мільйона штук.
На другому місці розташувався його "молодший брат" iPhone 14 Pro з обсягом продажів 21 млн одиниць, а третє місце зайняв базовий iPhone 14 з результатом 16,5 млн. Весь топ-10 Apple поділила тільки з Samsung.
10 найбільш продаваних смартфонів
- iPhone 14 Pro Max (26,5 млн).
- iPhone 14 Pro (21 млн).
- iPhone 14 (16,5 млн).
- iPhone 13 (15,5 млн).
- Galaxy A14 (12,4 млн).
- Galaxy S23 Ultra (9,6 млн).
- Galaxy A14 5g (9 млн).
- Galaxy A54 5g (8,8 млн).
- Galaxy A35 5g (7,1 млн).
- iPhone 11 (6,9 млн).
Експерти відзначають, що в порівнянні з попереднім роком світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд значною мірою пов'язаний з розширенням сегмента б/у смартфонів – замість покупки нового "середнячка" багато хто купує старий флагман минулого року.
Стабільне зростання спостерігається тільки в сегменті преміум-пристроїв, оскільки багато користувачів, як і раніше, оновлюють свої флагмани раз на рік або два, купуючи новинку. Цей тренд підтверджується першими трьома позиціями в топ-10 продажів.
А тим часом до анонсу смартфонів iPhone 15 залишається всього нічого – вересневий івент Apple запланований на 12 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.
Всі чутки та витоки указують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Apple готується підняти ціни на Pro-версії щодо торішніх гаджетів на 100-200 доларів.