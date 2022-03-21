Міністр цифрової трансформації назвав її "цифровим заспокійливим".

Останнє оновлення додатку "Дія" додало онлайн-гру, в якій за допомогою бойового безпілотника "Байрактар" необхідно збивати російські танки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Для тих, хто просив управління "Байрактаром" через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, у "Дії" планують запустити нову послугу, за допомогою якої можна буде отримати відшкодування за зруйновану чи пошкоджену внаслідок війни нерухомість.

Раніше українці створили захопливу гру за мотивами війни з Росією, де користувачам потрібно поцупити якомога більше танків і не потрапити під обстріл.

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