Останнє оновлення додатку "Дія" додало онлайн-гру, в якій за допомогою бойового безпілотника "Байрактар" необхідно збивати російські танки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Для тих, хто просив управління "Байрактаром" через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав Федоров.
Як повідомляв УНІАН, у "Дії" планують запустити нову послугу, за допомогою якої можна буде отримати відшкодування за зруйновану чи пошкоджену внаслідок війни нерухомість.
Раніше українці створили захопливу гру за мотивами війни з Росією, де користувачам потрібно поцупити якомога більше танків і не потрапити під обстріл.