Її додали, щоб додатково мотивувати користувачів жертвувати кошти на "армію дронів".

У додатку "Дія" з'явилася друга за рахунком гра. Перша давала можливість знищувати окупантів за допомогою Bayraktar. А в новій розвазі необхідно управляти квадрокоптером і скидати снаряди на ворожу техніку.

Гру безкоштовно створила команда iLogos, про що в офіційному Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як сказано в описі проєкту: "Встановлюйте нові рекорди і зміцнюйте українські кордони. Не дайте ворогам втекти з награбованим".

Останнє речення ємко описує ігровий процес. Весь геймплей виконаний в дусі жанру "захист веж". Користувачам належить управляти дроном і обороняти дві дороги, якими рухається техніка російських окупантів. На дахах танків, БМП та інших бойових машин знаходиться побутова техніка українців — Пральні машини, унітази і тощо. Все те, що найчастіше крали рашисти.

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Подробиці про гру

Щоб запустити її, достатньо в додатку увійти в пункт "Армія дронів" і натиснути "До штурвалу" знизу. Тут же буде відображатися максимальний рекорд, який зміг набрати користувач.

Як заявив Федоров: "Найважливіше — просто в грі можна задонатити на армію дронів. Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову".

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