У Google і Apple вже є схожі технології, але в багатьох країнах вони недоступні.

Компанія Bluetooth Special Interest Group (SIG) оголосила про вихід нової специфікації Bluetooth 6.0, яка принесе значні поліпшення в бездротовий зв'язок. Про це йдеться на сайті розробника.

Головною особливістю нового стандарту стала опція Channel Sounding - вона дає змогу визначати відстань до підключених пристроїв із точністю до сантиметра. Це особливо корисно для пошуку телефонів, навушників та інших гаджетів.

У Google і Apple вже є аналогічні технології, що працюють через сервіси "Локатор" і "Знайти пристрій", але в багатьох країнах вони недоступні через частотні обмеження. Стандарт Bluetooth 6.0 має поліпшити можливості визначення відстані в майбутніх пристроях, що полегшить пошук предметів, навіть якщо вони не підтримують UWB.

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Крім Channel Sounding у шостому поколінні Bluetooth поліпшили якість передавання даних і ефективність доставки пакетів. Очікується, що перші гаджети з підтримкою Bluetooth 6.0 з'являться на ринку вже у 2025 році.

Нагадаємо, раніше у смартфонах Xiaomi знайшли незвичну фічу - вона дає змогу виявити приховані камери. Досить активувати функцію в налаштуваннях і пройтися камерою по кімнаті.

А у Lenovo вийшов незвичайний планшет, який може працювати як Bluetooth-колонка. Виробник вмістив вісім динаміків JBL в сумі на 26 Вт.

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