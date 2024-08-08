Смартфони Xiaomi навчаться виявляти приховані камери / фото XiaomiTime.

Xiaomi додасть нову антишпигунську функцію у свою майбутню операційну систему HyperOS 2.0. З її допомогою користувачі зможуть знаходити заховані в приміщенні або на відкритій місцевості камери, встановлені для стеження.

Судячи з опублікованого джерелом скріншоту, цю фічу буде реалізовано на рівні ОС, тобто встановлювати сторонні додатки не доведеться. Функцію можна буде ввімкнути окремо в налаштуваннях.

Автори витоку навіть розповіли, як працюватиме нова фішка. За їхніми словами, телефон скануватиме сигнали бездротової локальної мережі (WLAN). Як правило, більша частина відеокамер під'єднана до локальної мережі Wi-Fi для передавання даних на віддалений сервер. Це їх і буде видавати. Опис функції говорить: "Виявляйте приховані камери, щоб захистити вашу конфіденційність і особисту безпеку".

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У зв'язку зі наростальною цифровізацією світу такі антишпигунські функції стають дедалі потрібнішими. Вони навіть можуть значно збільшувати продажі девайсів, пишуть автори XiaomiTime, які першими повідомили про нову фічу.

Джерело: XiaomiTime

Реліз HyperOS 2.0 очікується в середині жовтні 2024 року. На додаток до зазначеної функції, оновлення збільшить час автономної роботи, підвищить продуктивність і принесе низку фішок, зокрема розширення оперативки до 6 ГБ коштом вбудованої пам'яті. У мережі публікували список моделей Xiaomi, які отримають HyperOS 2.0.

А на смартфонах Apple з виходом iOS 18 з'явиться функція Distraction Control Вона дасть змогу одним дотиком видалити будь-які об'єкти на веб-сторінці в Safari, включно з рекламними банерами, спливаючими вікнами тощо.

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