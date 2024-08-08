Досить активувати функцію в налаштуваннях і пройтися камерою по кімнаті.

Xiaomi додасть нову антишпигунську функцію у свою майбутню операційну систему HyperOS 2.0. З її допомогою користувачі зможуть знаходити заховані в приміщенні або на відкритій місцевості камери, встановлені для стеження.

Судячи з опублікованого джерелом скріншоту, цю фічу буде реалізовано на рівні ОС, тобто встановлювати сторонні додатки не доведеться. Функцію можна буде ввімкнути окремо в налаштуваннях.

Автори витоку навіть розповіли, як працюватиме нова фішка. За їхніми словами, телефон скануватиме сигнали бездротової локальної мережі (WLAN). Як правило, більша частина відеокамер під'єднана до локальної мережі Wi-Fi для передавання даних на віддалений сервер. Це їх і буде видавати. Опис функції говорить: "Виявляйте приховані камери, щоб захистити вашу конфіденційність і особисту безпеку".

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У зв'язку зі наростальною цифровізацією світу такі антишпигунські функції стають дедалі потрібнішими. Вони навіть можуть значно збільшувати продажі девайсів, пишуть автори XiaomiTime, які першими повідомили про нову фічу.

Реліз HyperOS 2.0 очікується в середині жовтні 2024 року. На додаток до зазначеної функції, оновлення збільшить час автономної роботи, підвищить продуктивність і принесе низку фішок, зокрема розширення оперативки до 6 ГБ коштом вбудованої пам'яті. У мережі публікували список моделей Xiaomi, які отримають HyperOS 2.0.

А на смартфонах Apple з виходом iOS 18 з'явиться функція Distraction Control Вона дасть змогу одним дотиком видалити будь-які об'єкти на веб-сторінці в Safari, включно з рекламними банерами, спливаючими вікнами тощо.

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