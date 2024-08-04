Хоч сама Microsoft стверджує, що Windows 11 краще оптимізована для ігор, стара ОС все ще швидша.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому поділилися результатами порівняльного тестування операційних систем Windows 10 і Windows 11 у 13 актуальних іграх.

У тестах були задіяні чотири популярні ігрові процесори – Ryzen 7700X, Ryzen 7800X3D, Core i7-12700K і Core i7-14700K. А в якості відеокарти вибрали GeForce RTX 4090 – на сьогодні це найшвидший варіант ігрової графіки.

Виявилося, що стара ОС все ще зберігає перевагу і краще підходить для суто ігрових ПК. Наприклад, у Cyberpunk 2077 з деякими процесорами перевага Windows 10 становить 3-10 відсотка. Схожу ситуацію можна побачити в A Plague Tale: Requiem і Homeworld 3.

Любителям Counter Strike 2 теж варто обрати Windows 10. З цією ОС можна отримувати до 10% бонусної продуктивності. Цікаво, що в деяких іграх різниця проявляється тільки з певним процесором, тоді як з іншими її немає. Особливо виділяється Ryzen 7 7800X3D, зазначили автори.

Microsoft, перераховуючи причини, чому варто перейти з Windows 10 на 11, наголошувала, що нова ОС краще оптимізована для ігор і вимогливих застосункыв. Але в тестах Windows 10 все ж забезпечує вищу продуктивність в іграх.

Windows 10 досі залишається найпопулярнішою операційною системою у геймерів, якщо орієнтуватися на актуальну статистику Steam. Хоча різниця між ними становить трохи менше ніж 5%.

Найпопулярнішою ж відеокартою залишається GeForce RTX 3060, яка скоро зникне з магазинів. Nvidia припиняє виробництво двох моделей на 12 ГБ і 8 ГБ, враховуючи, що скоро виходить RTX 5060, та й RTX 4060 стає більш "народною".

Вас також можуть зацікавити новини: