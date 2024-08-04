Тестування показало, що Windows 10 краще показує себе в іграх / колаж

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому поділилися результатами порівняльного тестування операційних систем Windows 10 і Windows 11 у 13 актуальних іграх.

У тестах були задіяні чотири популярні ігрові процесори – Ryzen 7700X, Ryzen 7800X3D, Core i7-12700K і Core i7-14700K. А в якості відеокарти вибрали GeForce RTX 4090 – на сьогодні це найшвидший варіант ігрової графіки.

Виявилося, що стара ОС все ще зберігає перевагу і краще підходить для суто ігрових ПК. Наприклад, у Cyberpunk 2077 з деякими процесорами перевага Windows 10 становить 3-10 відсотка. Схожу ситуацію можна побачити в A Plague Tale: Requiem і Homeworld 3.

Любителям Counter Strike 2 теж варто обрати Windows 10. З цією ОС можна отримувати до 10% бонусної продуктивності. Цікаво, що в деяких іграх різниця проявляється тільки з певним процесором, тоді як з іншими її немає. Особливо виділяється Ryzen 7 7800X3D, зазначили автори.

Фото Windows 11 04 серпня 2024
Фото Windows 11 04 серпня 2024
Фото Windows 11 04 серпня 2024
Фото Windows 11 04 серпня 2024
Фото Windows 11 04 серпня 2024
Фото Windows 11 04 серпня 2024

Microsoft, перераховуючи причини, чому варто перейти з Windows 10 на 11, наголошувала, що нова ОС краще оптимізована для ігор і вимогливих застосункыв. Але в тестах Windows 10 все ж забезпечує вищу продуктивність в іграх.

Windows 10 досі залишається найпопулярнішою операційною системою у геймерів, якщо орієнтуватися на актуальну статистику Steam. Хоча різниця між ними становить трохи менше ніж 5%.

Найпопулярнішою ж відеокартою залишається  GeForce RTX 3060, яка скоро зникне з магазинів. Nvidia припиняє виробництво двох моделей на 12 ГБ і 8 ГБ, враховуючи, що скоро виходить RTX 5060, та й RTX 4060 стає більш "народною".

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