Microsoft продовжує експериментувати з рекламними вставками.

Користувачі, які оновили свої пристрої до Windows 11 версій 23H2 і 22H2 скаржаться на збільшення кількості реклами в ОС. Рекламні інтеграції можна зустріти в меню "Пуск" і розділі "Параметри", пише Gizmochina.

Крім того, Microsoft почала просувати свій ігровий сервіс Game Pass у розділі "Параметри", де після оновлення з'являється картка підписки. Зазначається, що цей банер "відображатиметься тільки для геймерів". Як розробник визначає, хто "геймер", а хто ні, незрозуміло.

Як відключити рекламу в Windows 11

Відкрийте "Параметри". Зайти в розділ "Персоналізація" > "Пуск". Вимкніть опцію "Показувати рекомендації, поради, рекламні акції та інше" ("Show recommendations for tips, app promotions, and more").

Є й альтернативне рішення – можна просто уникати встановлення будь-яких свіжих оновлень Windows, тим паче, що дуже часто вони виходять "глючними".

Відео дня

Це нововведення може бути корисним у деяких випадках, оскільки через банери просуваються тільки ті додатки з Microsoft Store, які рекомендує Microsoft. Але часта реклама непотрібних додатків навряд чи потішить більшість користувачів, які хочуть відпочити від рекламних вставок хоча б у себе за комп'ютером.

Фахівці кажуть, що настирлива реклама одна з причин, чому Windows 11 не має таку популярність у користувачів, як "десятка". Через майже три роки з моменту виходу, і незважаючи на той факт, що Windows 10 вже давно не отримує нових функцій, частка Windows 11 займає менш як 30%.

Можливо, ситуація зміниться восени, коли вийде оновлення 24H2, яке називають найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе купу функцій ШІ, покращений режим економії заряду, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла Windows 12 на 2025 рік.

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