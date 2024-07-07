Він вносить непотрібні зміни, відсуваючи основні дії користувача на другий план.

Користувачі звернули увагу, що в новій тестовій збірці Windows 11 дебютувало оновлене меню "Пуск". Редизайн, який вносить помітні зміни в один із найстаріших компонентів системи, викликав неоднозначну реакцію.

Ви відразу помітите, що оновлення перемістило в менш доступне місце такі опції облікового запису, як "Вихід", "Перемикання користувача" і "Блокування". Остання і зовсім кудись зникла, пише PCWorld.

Якщо раніше ці дії були доступні на головній "Пуску", то тепер вони "заховані" за триточковим меню в правому верхньому кутку нового вікна.

Відео дня

У Microsoft кажуть, що новий дизайн спрощує управління налаштуваннями облікового запису і дає швидкий доступ до профілів Windows, Microsoft 365, Game Pass і OneDrive. Але разом з тим він відсуває основні дії користувача на другий план, зазначає PCWorld.

Очікується, що редизайн "Пуску" стане загальнодоступним для всіх з осіннім оновленням (24H2), яке називають найбільшим в історії ОС.

Крім оновленого "Пуску", апдейт принесе багато функцій на базі ШІ, покращений режим економії заряду, а також перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань.

А вже восени 2025 року має вийти Windows 12. Очікується, що саме вона стане наступною "народною" операційною системою – такими були Windows XP, Windows 7 і Windows 10, але не наступні між ними версії, що підтверджується загальносвітовою статистикою.

Вас також можуть зацікавити новини: