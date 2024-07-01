Аналітична компанія StatCounter представила новий звіт про ринкову частку різних версій операційної системи Windows. Він зокрема дозволяє дізнатися, яка версія "вінди" найчастіше зустрічається на комп'ютерах користувачів у 2024 році.
Прямо зараз Windows 10 є головним вибором більшості користувачів. Її встановлено на 66,1% комп'ютерів світу. Слідом за нею розташувалася Windows 11, частка якої становить 29.71%. 15-річна Windows 7 досі актуальна для 2,95% юзерів – це навіть більше, ніж показники Windows 8,1 (0,4%), Windows 8 (0,36%) і Windows XP (0,39%) разом узяті.
Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Згідно з актуальною статистикою, частка Windows 10 становить наразі 74.8 відсоток. І лише 18.13% українців перейшли на нову ОС. Примітно, що частка Windows 7 становить значні 5.13%.
Таким чином, Windows 11, навіть через майже три роки з моменту виходу, і незважаючи на той факт, що Windows 10 вже давно не отримує контентних оновлень, так і вдалося домогтися "народної" любові. Експерти відзначають, що головною причиною повільного зростання популярності одинадцятки стали завищені системні вимоги.
Офіційна підтримка Windows 10 закінчиться в жовтні 2025 року. Очікується, що після завершення підтримки користувачі залишатимуть 10-ку швидше, втім, Microsoft уже підтвердила, що продовжить випускати оновлення для неї, хоч і за додаткову плату.
Водночас вихід Windows 12 заплановано на 2025 рік. Очікується, що саме вона стане наступною "народною" операційкою – такими були Windows XP, Windows 7 і Windows 10, але не наступні між ними версії, що підтверджується загальносвітовою статистикою.