Майже 30% Windows-комп'ютерів працюють на Windows 11, але до "десятки" все одно далеко.

Аналітична компанія StatCounter представила новий звіт про ринкову частку різних версій операційної системи Windows. Він зокрема дозволяє дізнатися, яка версія "вінди" найчастіше зустрічається на комп'ютерах користувачів у 2024 році.

Прямо зараз Windows 10 є головним вибором більшості користувачів. Її встановлено на 66,1% комп'ютерів світу. Слідом за нею розташувалася Windows 11, частка якої становить 29.71%. 15-річна Windows 7 досі актуальна для 2,95% юзерів – це навіть більше, ніж показники Windows 8,1 (0,4%), Windows 8 (0,36%) і Windows XP (0,39%) разом узяті.

Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Згідно з актуальною статистикою, частка Windows 10 становить наразі 74.8 відсоток. І лише 18.13% українців перейшли на нову ОС. Примітно, що частка Windows 7 становить значні 5.13%.

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Таким чином, Windows 11, навіть через майже три роки з моменту виходу, і незважаючи на той факт, що Windows 10 вже давно не отримує контентних оновлень, так і вдалося домогтися "народної" любові. Експерти відзначають, що головною причиною повільного зростання популярності одинадцятки стали завищені системні вимоги.

Офіційна підтримка Windows 10 закінчиться в жовтні 2025 року. Очікується, що після завершення підтримки користувачі залишатимуть 10-ку швидше, втім, Microsoft уже підтвердила, що продовжить випускати оновлення для неї, хоч і за додаткову плату.

Водночас вихід Windows 12 заплановано на 2025 рік. Очікується, що саме вона стане наступною "народною" операційкою – такими були Windows XP, Windows 7 і Windows 10, але не наступні між ними версії, що підтверджується загальносвітовою статистикою.

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