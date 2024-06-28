Користувачі, які встановили свіжу збірку, найчастіше скаржаться на нескінченні перезавантаження.

Компанія Microsoft випустила чергове накопичувальне оновлення KB5039302 для ОС Windows 11 – і, судячи з відгуків, вдалим його не назвати. Користувачі повідомляють про серйозні проблеми, що виникають після встановлення апдейту.

Користувачі найчастіше скаржаться, що їхні ПК або не запускаються, або застрягли в стані циклу завантаження, де вони можуть нескінченно перезапускатися. Це досить серйозна проблема, яка може вимагати перевстановлення всієї операційної системи.

Обхідних шляхів і розв'язання проблеми поки що не існує. Microsoft рекомендує користувачам утриматися від встановлення оновлення. Оскільки апдейт під номером KB5039302 має статус необов'язкового, він не завантажиться і не встановиться самостійно.

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Загалом оновлення KB5039302 мало принести кілька цікавих речей у Windows 11, наприклад, нові емодзі, пропозиції ігор і 7-Zip. В описі до оновлення також ідеться, що воно повертає на панель завдань кнопку "Показати робочий стіл".

Користувачі все частіше "відкочуються" з Windows 11 на 10

Статистика показує, що понад 70% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як Windows 11 встановлена лише на 25% пристроїв. При цьому в останні місяці фіксується відкат на "десятку": це пов'язують, зокрема, з нав'язливою рекламою прямо в інтерфейсі нової ОС.

Windows 10 вийшла вкрай вдалою і добре оптимізованою під слабке залізо, крім того, її підтримка закінчиться тільки в жовтні 2025 р. Зважаючи на це, у користувачів старої ОС немає причин оновлювати свою операційну систему.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, на який всі чекали цієї осені. Замість неї вийде велике оновлення для Windows 11 з безліччю функцій на базі ШІ, втім, доступні вони будуть не всім.

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