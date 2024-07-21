Вона просто занадто стара і давно не отримує оновлень, які можуть викликати несподіваний збій у роботі.

Southwest Airlines, четверту за величиною авіакомпанію в США, не торкнувся нещодавній масовий збій, що призвів до появи BSoD (синього екрану смерті) на мільйонах комп'ютерів, оскільки вона використовує дуже стару версію Windows.

Більшість авіакомпаній у США в розпал IT-збою зіткнулися з серйозними проблемами, тому їхні літаки не змогли злетіти. А ось Southwest Airlines уникла проблем завдяки використанню архаїчних Windows 3.1 і Windows 95, яких не торкнулося оновлення систем CrowdStrike, пише Tom's Hardware.

Раніше компанію часто критикували за використання застарілої системи, але в п'ятницю Windows 3.1 допомогла врятувати Southwest від кризи у сфері IT. Windows 3.1 вийшла ще в 1992 році і давно не отримувала ніяких оновлень, тож це вочевидь один з найунікальніших випадків. Крім Windows 3.1, Southwest також використовує Windows 95 для своєї системи планування персоналу.

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За даними Microsoft і CrowdStrike, причину IT-збою вже усунуто. Загалом збій торкнувся 8,5 мільйона пристроїв Windows (менше ніж 1% від загальної кількості) по всьому світу.

Українські компанії та організації, яких торкнувся масштабний збій, уже повністю або частково відновили свою роботу. Про технічні проблеми повідомляли "Нова Пошта", Vodafone, MonoBank та інші.

Зазначимо, що Windows 10 все ще є вибором більшості користувачів, зокрема з України. За даними Statcounter від червня 2024-го, застарілу ОС встановлено на 78% комп'ютерів, тоді як Windows 11 – лише 15%.

Водночас вихід Windows 12 заплановано на 2025 рік. Очікується, що саме вона стане наступною "народною" ОС – такими були Windows XP, Windows 7 і Windows 10, але не наступні між ними версії, що підтверджується загальносвітовою статистикою.

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