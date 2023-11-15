Українці можуть замовити доставку посвідчення водія в застосунку "Дія" / фото УНІАН

Відсьогодні українці можуть замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". 

Як повідомляє віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. А також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення "Укрпошти" в "Дії", - зазначив Федоров.

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За його словами, потрібно подати заяву в застосунку, а потім обрати комфортний варіант — забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення "Укрпошти".

Як це зробити:

  • необхідно авторизуватися в застосунку;
  • перейти до меню Послуги;
  • заміна посвідчення водія або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть Замінити посвідчення;
  • зазначте причину заміни документа;
  • тип посвідчення;
  • спосіб доставки;
  • вкажіть контактні дані;
  • підпишіть заяву. 

В прес-службі "Дії" зауважують, що протягом 10 хвилин користувач має оплатити послугу, інакше заява анулюється. 

Вартість послуги залежить від типу посвідчення: 

  • пластик + цифрове – 311 грн;
  • тільки цифрове – 26 грн.

Доставка "Укрпоштою" оплачується окремо та коштує 294 грн. 

Нові послуги в "Дії"

На початку листопада 2023 року в "Дії" запустили можливість оплатити штраф за адміністративне правопорушення в державному застосунку. 

8 листопада для боротьби з перекупниками залізничних квитків застосунок "Укрзалізниця" інтегрували з "Дією". Відтепер придбати квиток на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава можна тільки після верифікації з "Дія.Підписом".  

Пізніше на порталі "Дія" запустили бета-тест нової послуги з оформлення житлової субсидії. Для цього потрібно мати: картку платника податків (РНОКПП) у "Дії"; підстави для отримання субсидії; не отримували субсидію раніше.  

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