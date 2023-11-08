Ще мають бути напрацьовані технічні можливості, аби прикордонники могли онлайн перевіряти дійсність згод на виїзд, які будуть опрацьовані в застосунку "Дія".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, яким чином застосунок "Дія" матиме відношення до оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо повідомлення Міністерства цифрової трансформації про тестування нової опції в додатку "Дія" - надання батьками одне одному дозволу на виїзд дитини за кордон.

За словами речника прикордонної служби, ситуація в цьому питанні "незмінна", і в ньому є "два напрямки".

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"Це згода від одного з батьків на тимчасовий виїзд дитини у супроводі іншого з батьків - це загальна норма, яка і на даний момент діє, і діяла до воєнного стану. На час дії воєнного стану, звісно, що та норма, яка уможливлювала перетин кордону дитини з одним з батьків без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, - вона продовжує діяти", - пояснив Демченко.

Так, зазначив він, тут ідеться про "полегшення на майбутнє". "Зараз, в рамках цього напрямку, мають бути ще напрацьовані технічні можливості для того, щоб і прикордонники, в тому числі, мали можливість онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть опрацьовані в застосунку "Дія", - сказав речник.

На уточнення, чи зараз немає випадків, коли потрібна згода другого з батьків на перетин дитиною державного кордону України, Демченко зазначив: "Батьки можуть скористатися і тією умовою, яка діє на час воєнного стану, тобто просто слідувати дитині з одним із батьків або ж у супроводі бабусі, найближчих рідних, повнолітніх брата, сестри. Або ж, якщо хтось хоче, вони, звісно, можуть застосувати для перетину кордону і отримання до себе нотаріально засвідченої згоди".

Речник ДПСУ додав, що це виключно бажання кожного з батьків, які перетинають кордон, і що на час дії воєнного стану згода другого з батьків не вимагатиметься.

Виїзд дітей за кордон - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що уряд підтримав можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через державний застосунок "Дія".

Федоров пояснив, що для цього необхідно, аби обоє батьків мали "Дію": один надсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку "Дія. Підписом". Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть перевірити усе онлайн.

За словами міністра, нова послуга в "Дії" буде повністю безоплатною. При цьому доступним для батьків залишиться і класичний спосіб оформлення такої згоди у нотаріуса.

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