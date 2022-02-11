Apple додасть попередження про відповідальність.

В Apple запевнили, що їм відомо про небажане відстеження за допомогою AirTag і злочини, скоєні за допомогою цього гаджета, і пообіцяли випустити оновлення для розв'язання проблеми.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Apple.

"Ми активно працюємо з правоохоронними органами за всіма запитами, пов'язаними з AirTag, які ми отримуємо. На підставі наших знань і обговорень з правоохоронними органами - випадки неправильного використання AirTag рідкісні. Однак кожен випадок - вже занадто багато", - зазначили в компанії.

У приклад Apple наводить ситуації, коли людей відстежували завдяки ключам з AirTag або залишеним в машині AirPods.

Компанія пообіцяла додати попередження про відповідальність за незаконне стеження.

"У майбутньому оновленні програмного забезпечення кожен користувач, який вперше налаштовує свій AirTag, побачить повідомлення, в якому чітко зазначено, що AirTag призначений для відстеження власних речей, що використання AirTag для відстеження людей без згоди є злочином у багатьох регіонах світу", - йдеться в повідомленні.

Apple попередила, що може надати поліції відомості про обліковий запис Apple ID, яка пов'язана з пристроєм, щоб затримати людину і пред'явити звинувачення.

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