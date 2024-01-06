Таке аудіоповідомлення не можна переслати, а при записі екрана замість звуку буде тиша.

Вийшов новий апдейт Telegram: тепер можна надсилати "одноразові" голосові повідомлення. Вони зникають, як тільки одержувач їх прослухав.

Користуватися ними просто: при записі затисніть значок мікрофона, а потім змахніть вгору і натисніть на кнопку "1" в кружечку.

Як зазначається, таке повідомлення не можна переслати, а при записі екрана замість звуку буде тиша.

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Апдейт, що додає нову фішку в месенджер, вже доступний на пристроях iOS і Android.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Telegram з'явився популярний інструмент зміни голосу Voicemod. Тепер користувачі месенджера мають можливість змінювати голос під час дзвінків. А для звичайних користувачів стала доступна розшифровка голосових повідомлень в текст.

УНІАН же ділився лайфхаком, як позбутися від сторіс в Telegram. Нещодавно можливість публікувати сторіс з'явилася у всіх користувачів і авторів каналів – тепер верхня частина інтерфейсу забита "кружечками".

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