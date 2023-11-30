Щоправда, є неприємне обмеження – розшифрувати можна до 2 повідомлень в тиждень.

Творці Telegram випустили велике оновлення, що принесло можливість репостити сторіс, шукати схожі канали і ще низку прикольних фішок. Крім того, для Premium-підписників додали унікальні колірні поєднання з логотипами для профілю.

Найкориснішою фичей цього апдейта стала розшифровка голосових повідомлень для всіх користувачів – раніше вона була доступна тільки підписникам. Ця функція дозволяє швидко прочитати зміст аудіо-повідомлення, і навіть перевести його на іншу мову.

Щоправда, є неприємне обмеження – розшифрувати можна до 2 повідомлень в тиждень. Premium-користувачі все ще можуть розшифровувати необмежену кількість повідомлень. Ця функція може бути доступна не відразу – вона підключається поступово для користувачів з різних регіонів.

Відео дня

Наступне корисне нововведення – можливість пошуку схожих каналів. Тепер при підписці на канал, Telegram запропонує список схожих за тематикою публічних каналів. Їх також можна буде знайти в профілі каналу.

Крім того, в оновленій версії месенджера:

користувачі можуть репостити історії своїх знайомих;

додали можливість відповіді на сторіс відеоповідомленнями;

додали статистику історій для каналів;

всі користувачі можуть встановити індивідуальні шпалери для окремих чатів, щоб їх зручніше було розрізняти за темами оформлення і фотографій на тлі.

Повний список нововведень можна подивитися тут. Нова версія Telegram вже доступна всім користувачам iOS, на Android оновлення з'явиться найближчим часом.

Оновлення вже доступне на iPhone і на Android.

У месенджері-конкуренті WhatsApp в цьому місяці з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків, зникаючі фото і відео й корисна функція для любителів голосових повідомлень.

Раніше УНІАН ділився простим лайфхаком, як позбутися від сторіс в Telegram. Нещодавно можливість публікувати сторіс з'явилася у звичайних користувачів й авторів каналів – тепер верхня частина інтерфейсу забита "кружечками".

Вас також можуть зацікавити новини: