У месенджері додалося декілька нових функцій, в тому числі для власників каналів.

Творці Telegram випустили невеликий, але корисний нловорічний апдейт для популярного месенджера. Він містить нові можливості як для власників каналів, так і для звичайних користувачів.

Наприклад, тепер адміністратори каналів можуть змінювати оформлення за "бусти" від підписників, додавати в розіграші Преміум інші призи і публікувати список переможців.

А для звичайних користувачів з'явилися репости з каналів в сторіс. Тобто тепер можна переслати сторіс іншої людини або каналу не тільки в чати, а й до себе в "Історію".

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Що ще нового в Telegram:

У редакторі фото тепер можна видаляти фон. Потрібен мінімум iOS 17 або Android 7.

З'явився ефект "клацання Таноса". Автоматичне видалення повідомлень за таймером тепер супроводжується анімацією – повідомлення розпадаються на окремі пікселі, перш ніж зникнути назавжди.

Premium-підписку дозволили дарувати відразу декільком людям. В налаштуваннях з'явився новий розділ "подарувати Premium", в якому можна вибрати до 10 осіб.

Можливості перегляду статистики, включаючи список переглянули сторіс і реакції на неї, тепер доступна і користувачам, і адміністраторам каналів.

Нова версія Telegram вже доступна всім користувачам Android і iOS.

Раніше в Telegram з'явився популярний інструмент зміни голосу Voicemod. Тепер користувачі месенджера матимуть можливість змінювати голос під час дзвінків.

А в месенджері-конкуренті WhatsApp нещодавно з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків, зникаючі фото і відео і корисна функція для любителів голосових повідомлень.

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