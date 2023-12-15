Нова функція дозволяє вибирати різні голоси на базі штучного інтелекту для перетворення вашого голосу в викликах в Telegram.

У додатку Telegram з'явився популярний інструмент зміни голосу Voicemod, повідомляє The Verge. Нова функція VMgram вже доступна для користувачів Telegram на Android, а згодом з’явиться і на iOS.

Ця функція дозволяє вибирати різні голоси на базі штучного інтелекту для перетворення вашого голосу в викликах в Telegram. Також ця функція дозволяє використовувати при надсиланні повідомлень звукову панель Voicemod з більш ніж 150 тисячами звуків, які можна знайти в програмі разом з емодзі, мемами, GIF-файлами та наклейками.

VMgram не є аж такою вже новинкою - цю функцію вже давно використовують користувачі операційних систем Windows і MacOS. Найбільшу популярність вона має серед стрімерів та користувачів Discord.

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Месенджер Telegram - новини

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров назвав найнадійніші месенджери в Україні. Серед п'ятірки найпопулярніших месенджерів серед українців Telegram знаходиться в кінці списку.

Цей месенджер по суті, не надає ніяких інших варіантів для забезпечення безпеки чатів, за винятком повного блокування доступу до додатка.

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