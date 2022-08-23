Ця ідея припала до смаку не багатьом – його пост зібрав багато дизлайків.

Засновник і власник Telegram Павло Дуров хоче розробити на базі месенджера маркетплейс, де будуть проходити аукціони з продажу елементів екосистеми Telegram,

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Ця ідея припала до смаку не багатьом – його пост зібрав багато дизлайків, після чого Дуров приховав реакції до нього.

Проте Дуров упевнений: Telegram з його 700+ млн. користувачами міг би виставляти на аукціон зарезервовані імена користувачів, посилання на групи та канали. На додаток до мільйонів оригінальних t.me-адрес, таких як @storm або @royal, для продажу можуть бути доступні рідкі імена з 4-ьх букв, наприклад, @bank, @club, @game, @gift.

Крім того, частиною цього ринку можуть стати наліпки або емодзі. Користувачі могли б передавати їх один одному в угодах, захищених за допомогою смарт-контрактів, додав Дуров

Варто зауважити, що така ідея може принести телеграму хороші гроші. Дуров довгий час оплачував роботу месенджера з власних заощаджень, після чого впровадив платну рекламу і Premium-підписку. Ідея з продажем нікнеймів – ще один спосіб заробити.

Раніше цього місяця команда Telegram випустила нову версію месенджера, яка, за словами його творця Павла Дурова, повинна "зробити революцію в тому, як люди висловлюють свої думки при обміні повідомленнями".

Серед головних "фішок" - нова платформа для створення емодзі та можливість відправки анімованих наліпок всередині повідомлення. А ще з'явилося блокування "голосових".

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