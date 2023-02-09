Йдеться про можливість розшифровки голосових повідомлень в текст.

У бета-версії мобільного застосунку WhatsApp з'явилася функція перекладу голосових повідомлень в текст. Аналогічна "фішка" вже є в Telegram, однак там за неї просять гроші в рамках підписки Premium.

Як з'ясував ресурс WABetaInfo, розробка функції стартувала ще восени 2021 року. А той факт, що вона з'явилася в беті, говорить про її швидкий реліз в найближчих оновленнях програми.

При цьому, судячи з наявної інформації, WhatsApp буде розшифровувати голосові повідомлення прямо на пристрої, завантаживши всі мовні пакети. Тобто ваші голосові повідомлення не потраплять на сервери компанії.

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На скріншоті WABetaInfo нижче вказуються причини, чому розшифровка може не працювати з конкретними повідомленнями. Їх дві: або в повідомленні не вдалося розпізнати ні слова, або співрозмовник говорить не тією мовою, яку ви вибрали для розшифровок в налаштуваннях.

Паралельно в бета-версії застосунку WhatsApp помітили можливість планувати групові дзвінки. Користувач зможе вказати назву, а після вибрати дату і час дзвінка. Після цього всі учасники отримають повідомлення.

Обидві функції поки доступні лише окремим користувачам бета-версії WhatsApp і приховані від звичайних користувачів. Передбачається, що їх активують в найближчих оновленнях застосунку.

Які ще функції WhatsApp підгледів у Telegram

В кінці січня в WhatsApp з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" в телеграмі стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

До цього в месенджер також додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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