Такий дизайн вже давно знайомий користувачам WhatsApp на iOS.

Творці WhatsApp планують з найближчим апдейтом оновити інтерфейс програми для Android. Головною зміною стане нове розташування панелі вкладок – її перемістять з верхньої частини в нижню, як на iPhone.

В панелі залишаться вкладки "Статус", "Дзвінки" і "Чати", а також додадуться "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи.

Крім того, в месенджері скоро з'являться відеокружки. Принцип роботи не відрізняється від Телеграма: запис починається при натисканні на кнопку камери та закінчується, якщо її відпустити. Опцію тестують приблизно в тих же бета-версіях, що і новий дизайн.

Відео дня

Поки що редизайн тестується внутрішньо і звичайні користувачі випробувати його не можуть, але розробники показали, як це буде виглядати в світлій і темній темі.

Поки немає точної дати, коли WhatsApp має намір зробити оновлений дизайн і відеокружки загальнодоступними. Але, імовірно, в найближчі пару місяців.

Що ще нового в WhatsApp

Кількома днями раніше в черговий бета-версії додатка WhatsApp для Android була виявлена нова функціональна можливість – можливість захистити вибрані чати за допомогою відбитка пальця або пароля. Більш того, такі бесіди не будуть відображатися в загальному списку чатів.

Також WhatsApp скоро нарешті впровадить функцію редагування повідомлень. Працювати ця опція буде так само як і в інших месенджерах, проте буде тимчасове вікно (15 хвилин), протягом якого користувачі зможуть редагувати свої повідомлення.

Минулого місяця творці WhatsApp випустили новий додаток для Windows. Подія помітна, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

Вас також можуть зацікавити новини: